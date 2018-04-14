ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Кан» — «Тулуза»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Кан — Тулуза (14.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Кан Тулуза Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Кан — Тулуза21:00
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Кан» — «Тулуза».

    Последний матч между собой: «Рединг» — «Дерби Каунти» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кан»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кан» — «Тулуза». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ
  • Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже?
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 13/04
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
  • 13/04
    • Неймар может вернуться до конца текущего сезона
  • 08/04
    • «Лион» разгромил «Метц»
  • 06/04
    • Автогол спас ПСЖ от поражения в матче против «Сент-Этьена»
  • 05/04
    • Мотта перейдет на тренерскую работу в ПСЖ
  • 04/04
    • «Ренн» и «Монако» поделили очки
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Барселона» отыграется на «Валенсии» за вылет из Лиги чемпионов
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля
  • 6,00
    •
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Коламбусом»
  • «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля
  • 1,664
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Отталкиваясь от еврокубковых потрясений
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 15 апреля
    • 1,85Завтра в 21:45
  • 13:54
    • ЦСКА назвал клеветой и провокацией заявление о расизме на матче ЛЕ
  • РФПЛ. Азмун оформил дубль, дерби «Динамо» и «Локомотива»
  • Обзор матчей 26-го тура российской Премьер-лиги
    • 13:29
  • 13:21
    • Дубль Азмуна помог «Рубину» разгромить «Амкар»
  • Удержится ли ЦСКА в тройке лидеров?
  • «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
    • 1,80Завтра в 16:30
  • 12:23
    • Спортивный директор «Барселоны» может покинуть свой пост
  • 12:03
    • РУСАДА проверило всех кандидатов в сборную России на ЧМ-2018
  • 11:49
    • Колосков призвал не реагировать на слухи о расизме на игре ЦСКА — «Арсенал»
  • Продлит ли «Спартак» победную серию в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
    • 1,70Завтра в 14:00
  • Где искать смысл игры?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 33-го тура французского первенства по футболу 15 апреля
    • 1,79Завтра в 22:00
  • Зидан и «база»
  • «Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля
    • 2,25Завтра в 21:45
  • 09:23
    • Беляев не контактировал с представителями «Спартака»
  • 08:49
    • Газзаев стал самым богатым депутатом-спортсменом
  • 08:19
    • Фаната ЦСКА осудили на четыре года за удар ножом сына, болельщика «Спартака»
  • 08:07
    • Болельщики ЦСКА отвергли обвинения в проявлениях расизма
  • Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля
    • 3,86Завтра в 18:00
  • Немцы тоже бывают раскрепощенными
  • «Шальке» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 30-го тура немецкого чемпионата по футболу 15 апреля
    • 2,06Завтра в 16:30
  • Команды выдадут два разных тайма
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля
    • 2,40Завтра в 15:30
  • «Интер» вернется на победный путь в Бергамо
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля
    • 5,50Сегодня в 21:45
  • 00:48
    • Хайнкес: Ковач — хороший выбор для «Баварии»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус