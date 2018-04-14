Спортивный директор «Барселоны» может покинуть свой пост

Спортивный директор «Барселоны»в конце сезона может покинуть свой пост, сообщает Marca.

Его контракт истекает летом 2018 года, а новый пока не подписан. К тому же президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу недоволен работой Фернандеса.

За два последние года спортивный директор «сине-гранатовых» потратил 446 миллиона евро на покупку игроков, но новички очень плохо приживаются в составе команды.

Отмечается, что в недавней игре с «Ромой» на поле вышли лишь два футболиста, за приобретением которых стоял Фернандес, – Самюэль Умтити и Нелсон Семеду.

По покупке Люки Диня, Пако Алькасера, Андре Гомеша, Усмана Дембеле, Йерри Мины и Дениса Суареса у «Барселоны» есть вопросы.