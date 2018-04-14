«Бёрнли» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Дэнни Симпсон, Бен Чилвелл, Уэс Морган, Гарри Магир, Демарай Грэй, Адриен Силва, Синдзи Окадзаки, Рияд Марез, Hamza Choudhury, Джейми Варди.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Бёрнли» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.