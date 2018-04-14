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    «Бёрнли» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бёрнли — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.04.2018)

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    •  Бёрнли — Лестер17:00
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Бёрнли» — «Лестер».

    Составы команд:

    «Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Дэнни Симпсон, Бен Чилвелл, Уэс Морган, Гарри Магир, Демарай Грэй, Адриен Силва, Синдзи Окадзаки, Рияд Марез, Hamza Choudhury, Джейми Варди.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Бёрнли» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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