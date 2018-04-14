«Барселона» справилась с «Валенсией» на «Камп Ноу»

В матче 32-го тура чемпионата Испаниипринимала

В первом тайме каталонцы вышли вперед на 15-й минуте, когда Коутиньо пасом вывел на ударную позицию Суареса, который в касание переиграл кипера Нето. Практически сразу после перерыва тот же Коутиньо подал с углового, а Умтити выиграл «второй этаж» и отправил мяч в сетку.

В конце поединка «Валенсия» сократила отставание, когда Парехо реализовал пенальти, но времени побороться за ничью гостям не хватило.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 82 очка. «Валенсия» замыкает топ-3, набрав 65 пунктов, однако у четвертого «Реала» еще есть игра в запасе.

