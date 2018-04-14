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    «Барселона» справилась с «Валенсией» на «Камп Ноу»

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    «Барселона» справилась с «Валенсией» на «Камп Ноу»
    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Валенсию».

    В первом тайме каталонцы вышли вперед на 15-й минуте, когда Коутиньо пасом вывел на ударную позицию Суареса, который в касание переиграл кипера Нето. Практически сразу после перерыва тот же Коутиньо подал с углового, а Умтити выиграл «второй этаж» и отправил мяч в сетку.

    В конце поединка «Валенсия» сократила отставание, когда Парехо реализовал пенальти, но времени побороться за ничью гостям не хватило.

    «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 82 очка. «Валенсия» замыкает топ-3, набрав 65 пунктов, однако у четвертого «Реала» еще есть игра в запасе.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Барселона» — «Валенсия» — 2:1
    Голы: Л. Суарес, 15, Умтити, 51 — Парехо, 87 (с пенальти)«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Семеду, 90+3), Пике, Умтити, Альба, Коутиньо (Дембеле, 79), Бускетс, Паулиньо, Иньеста (Д. Суарес, 84), Месси, Л. Суарес«Валенсия»: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 69), Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80)Предупреждения: Пике, Дембеле — Кондогбия, Паулиста
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