«Барселона» справилась с «Валенсией» на «Камп Ноу»

В первом тайме каталонцы вышли вперед на 15-й минуте, когда Коутиньо пасом вывел на ударную позицию Суареса, который в касание переиграл кипера Нето. Практически сразу после перерыва тот же Коутиньо подал с углового, а Умтити выиграл «второй этаж» и отправил мяч в сетку.
В конце поединка «Валенсия» сократила отставание, когда Парехо реализовал пенальти, но времени побороться за ничью гостям не хватило.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 82 очка. «Валенсия» замыкает топ-3, набрав 65 пунктов, однако у четвертого «Реала» еще есть игра в запасе.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Барселона» — «Валенсия» — 2:1
Голы: Л. Суарес, 15, Умтити, 51 — Парехо, 87 (с пенальти)«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Семеду, 90+3), Пике, Умтити, Альба, Коутиньо (Дембеле, 79), Бускетс, Паулиньо, Иньеста (Д. Суарес, 84), Месси, Л. Суарес«Валенсия»: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 69), Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80)Предупреждения: Пике, Дембеле — Кондогбия, Паулиста