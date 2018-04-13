Вратарь «Спартака» пропустит матч с «Уралом»

Защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают восстановление. Полузащитник Джано Ананидзе проходит курс реабилитации в Риме.

Кроме него, в Москве из-за повреждений остались защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренсо Мельгарехо . Они будут проходить курс лечения и заниматься в Тарасовке по индивидуальной программе.

В Екатеринбург не полетел вратарь Александр Селихов . У голкипера микротравма мышц бедра.

В распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 21 футболист: Артем Ребров, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артём Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

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