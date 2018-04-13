Набабкин — в команде недели Лиги Европы

Добавим, что сегодня, 13 апреля, состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы, которая стартует в 13:00 мск.

Игрок обороны армейцев во встрече с «Арсеналом» (2:2) поучаствовал в первом голе команды, а также забил второй мяч в ворота Петра Чеха .

Защитник ЦСКАвошел в состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля

Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы? ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля

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