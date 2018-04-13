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    Набабкин — в команде недели Лиги Европы

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    Кирилл Набабкин
    На фото:Кирилл Набабкин
    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Игрок обороны армейцев во встрече с «Арсеналом» (2:2) поучаствовал в первом голе команды, а также забил второй мяч в ворота Петра Чеха.

    Команда недели в ЛЕ:

    Голкипер: Руй Патрисиу («Спортинг»)

    Защитники: Кирилл Набабкин (ЦСКА), Себастьян Коатес («Спортинг»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Хироки Сакаи («Марсель»)

    Полузащитники: Флориан Товен («Марсель»), Амаду Эдара («Ред Булл Зальцбург»), Мохаммед эль-Ненни («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»)

    Нападающие: Фреди Монтеро («Спортинг»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).

    Добавим, что сегодня, 13 апреля, состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы, которая стартует в 13:00 мск.

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