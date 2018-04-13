Набабкин — в команде недели Лиги Европы

Игрок обороны армейцев во встрече с «Арсеналом» (2:2) поучаствовал в первом голе команды, а также забил второй мяч в ворота Петра Чеха.
Команда недели в ЛЕ:
Голкипер: Руй Патрисиу («Спортинг»)
Защитники: Кирилл Набабкин (ЦСКА), Себастьян Коатес («Спортинг»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Хироки Сакаи («Марсель»)
Полузащитники: Флориан Товен («Марсель»), Амаду Эдара («Ред Булл Зальцбург»), Мохаммед эль-Ненни («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»)
Нападающие: Фреди Монтеро («Спортинг»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).
Добавим, что сегодня, 13 апреля, состоится жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы, которая стартует в 13:00 мск.