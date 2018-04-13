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    Мутко: Изменение бренда РФПЛ ничего нового не даст

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что РФПЛ должна начинать изменения с более важных вещей, чем бренд. Также он отметил, что существуют предложения по смене внешнего вида логотипа РФС.

    «Отмечу, что РФПЛ — самостоятельное юридическое лицо, ее учредителями являются клубы, но в моем понимании должны быть определенные приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола.

    В Российском футбольном союзе (РФС) сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд. Но вы действительно считаете, что все улучшится со сменой бренда?», — цитирует Мутко ТАСС.

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