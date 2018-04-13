Клопп не радовался выходу на «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля»поделился впечатлениями по итогам жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «Ромой».

«Я прекрасно понимал, что мне придется что-то сказать, поэтому пытался сконцентрироваться на своих эмоциях, но у меня и в мыслях не было: Слава Богу, не "Бавария", слава Богу, не "Реал", а "Рома", ура!.

Это просто жеребьевка. Она волнительная, но все хорошо, ведь самое главное – это то, что мы продолжаем борьбу в турнире.

Какой бы соперник нам ни выпал, шансы были бы, ведь это футбол. Так что против "Ромы" шансы есть.

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Если кто-то думает, что это самый легкий соперник, то я не могу помочь этом человеку, ведь он не видел игр "Ромы" против "Барселоны".

В первом матче счет 4:1 не отражал игру – там был гений Месси против хорошей команды "Ромы". Второй матч получился выдающимся, они совершили невероятное. Возможно, они должны были побеждать 4:0 или 5:0. Я был под большим впечатлением», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».