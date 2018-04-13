Клопп не радовался выходу на «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов

«Я прекрасно понимал, что мне придется что-то сказать, поэтому пытался сконцентрироваться на своих эмоциях, но у меня и в мыслях не было: Слава Богу, не "Бавария", слава Богу, не "Реал", а "Рома", ура!.
Это просто жеребьевка. Она волнительная, но все хорошо, ведь самое главное – это то, что мы продолжаем борьбу в турнире.
Какой бы соперник нам ни выпал, шансы были бы, ведь это футбол. Так что против "Ромы" шансы есть.
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Если кто-то думает, что это самый легкий соперник, то я не могу помочь этом человеку, ведь он не видел игр "Ромы" против "Барселоны".
В первом матче счет 4:1 не отражал игру – там был гений Месси против хорошей команды "Ромы". Второй матч получился выдающимся, они совершили невероятное. Возможно, они должны были побеждать 4:0 или 5:0. Я был под большим впечатлением», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».