ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Головин верил в чудо в матче с «Арсеналом»

    ЦСКА Футбол России Арсенал Футбол Англии Лига Европы
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Головин
    На фото:Александр Головин
    Онлайн: Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    Полузащитник ЦСКА Александр Головин доволен тем, как команда провела ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2).

    «Считаю, что мы хорошо провели матч. Мне понравилось, как мы выглядели в атаке, никто не боялся играть в футбол, действовали агрессивно. Нам немного не хватило для третьего гола. Не было другого выхода, кроме как раскрываться и идти вперед, из-за чего пропустили первый мяч и следом второй.

    Был настрой попытаться сделать чудо, как "Рома" с "Барселоной". Мы верили в это, но, к сожалению, не смогли забить третий гол.

    ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" и вылетел из Лиги Европы

    Да, заметил, что сегодня был полный стадион, болельщиков было слышно. Очень приятно играть, когда ты чувствуешь поддержку, от этого появляются силы. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех наших болельщиков, приходите на матчи как можно чаще», — приводит слова Головина официальный сайт ЦСКА.

    Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы?ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    •
  • 13/04
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
  • 13/04
    • Набабкин — в команде недели Лиги Европы
  • 13/04
    • Россия установила свой рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон
  • 12/04
    • ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы
  • 12/04
    • Вернблум не попал в заявку ЦСКА на матч с «Арсеналом»
  • 12/04
    • Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций
    Подробный разбор
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    •
  • Топ-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет
  • LiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Торонто» сдержать «Бостон» после разгрома в первой игре?
  • «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля
  • 2,16
    •
  • Экспресс дня. Хозяева не подведут
  • Прогнозы и ставки на футбол 13 апреля
  • 3,52
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:09
    • Клубы АПЛ договорились продолжить тестирование VAR
  • 15:52
    • Дайч получил награду лучшему тренеру АПЛ в марте
  • 15:36
    • УЕФА открыл дело против ЦСКА
  • 15:24
    • Вратарь «Спартака» пропустит матч с «Уралом»
  • 15:07
    • Салах в рекордный третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в АПЛ
  • 14:54
    • Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 14:37
    • «Бавария» назвала имя нового главного тренера
  • 14:28
    • Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов     Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018
    Сегодня Завершен
  • 13:47
    • Рамос избежит санкций со стороны УЕФА
  • 13:37
    • Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии     Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018
    Сегодня Завершен
  • 13:12
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
  • Чем закончится юбилейный матч «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России 14 апреля
    • 2,45Завтра в 19:00
  • 12:53
    • Мутко: Изменение бренда РФПЛ ничего нового не даст
  • 12:32
    • Набабкин — в команде недели Лиги Европы
  • Без права на ошибку
  • «Зенит» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
    • 1,63Завтра в 16:30
  • «Тоттенхэм» добьется своего
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английского чемпионата по футболу 14 апреля
    • 2,28Завтра в 21:45
  • Без «качелей» и мешка
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32-го тура Серии А 14 апреля
    • 1,75Завтра в 21:45
  • «Рубин» даст бой в Перми
  • «Амкар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
    • 1,93Завтра в 11:30
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус