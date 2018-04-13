Головин верил в чудо в матче с «Арсеналом»

Полузащитник ЦСКАдоволен тем, как команда провела ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2).

«Считаю, что мы хорошо провели матч. Мне понравилось, как мы выглядели в атаке, никто не боялся играть в футбол, действовали агрессивно. Нам немного не хватило для третьего гола. Не было другого выхода, кроме как раскрываться и идти вперед, из-за чего пропустили первый мяч и следом второй.

Был настрой попытаться сделать чудо, как "Рома" с "Барселоной". Мы верили в это, но, к сожалению, не смогли забить третий гол.

ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" и вылетел из Лиги Европы

Да, заметил, что сегодня был полный стадион, болельщиков было слышно. Очень приятно играть, когда ты чувствуешь поддержку, от этого появляются силы. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех наших болельщиков, приходите на матчи как можно чаще», — приводит слова Головина официальный сайт ЦСКА.