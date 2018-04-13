В «Барселоне» задумались над увольнением Вальверде

Руководствоможет прекратить сотрудничество с главным тренером командыпо окончании текущего сезона.

Об сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник в «Барселоне».

Руководство каталонского клуба осталось недовольно сенсационным вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов. При этом в «Барселоне» считают, что команда не только сама потеряла возможность завоевать трофей, но и облегчила эту задачу для главного врага «блаугранас» «Реала».

Повысить шансы Вальверде сохранить свою должность может не только победа в чемпионате Испании и Кубке Испании, но и вылет «Реала» в полуфинале главного клубного турнира Европы.

Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» прошлым летом.