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    В «Барселоне» задумались над увольнением Вальверде

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    Эрнесто Вальверде
    На фото:Эрнесто Вальверде
    Руководство «Барселоны» может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.

    Об сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник в «Барселоне».

    Руководство каталонского клуба осталось недовольно сенсационным вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов. При этом в «Барселоне» считают, что команда не только сама потеряла возможность завоевать трофей, но и облегчила эту задачу для главного врага «блаугранас» «Реала».

    Повысить шансы Вальверде сохранить свою должность может не только победа в чемпионате Испании и Кубке Испании, но и вылет «Реала» в полуфинале главного клубного турнира Европы.

    Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» прошлым летом.

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