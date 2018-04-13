ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Форвард «Манчестер Сити» пропустит матч с «Тоттенхэмом»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Серхио Агуэро
    На фото:Серхио Агуэро
    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

    Агуэро не сможет выйти на поле из-за повреждения, сообщает официальный сайт «Ман Сити».

    «Агуэро травмирован. Он старался помочь нам в матче с "Ливерпулем", но на полное восстановление ему нужно время. Поэтому он не вошел в стартовый состав: он еще не готов. Не могу сказать, когда он восстановит игровую форму.

    Нельзя забывать, что после травмы он делал все, чтобы помочь нам, однако после столкновения с Эшли Янгом не мог тренироваться как следует. На тренировке он сыграл 15-20 минут, но потом испытывал боль и не мог бегать. Не думаю, что он будет готов к матчу с "Суонси". Надеюсь, Серхио будет с нами в последних матчах сезона», — сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

    Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» пройдет «Уэмбли» 14 апреля.

    «Тоттенхэм» добьется своего«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английского чемпионата по футболу 14 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ливерпуль» пустил еврокубковые мечты «МанСити» по ветру
  • Вторая победа команды Юргена Клоппа над дружиной Гвардиолы — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ
  • Кинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников
    •
  • 13/04
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
  • 13/04
    • Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 13/04
    • «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Зенита»
  • 13/04
    • Салах в рекордный третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в АПЛ
  • 12/04
    • Венгер: У ЦСКА самые сильные в России полузащитники — Головин и Дзагоев
  • 12/04
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    •
  • Топ-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет
  • LiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Анахайм» — «Сан-Хосе». Продолжаем ставить на тотал меньше
  • «Анахайм» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля
  • 1,75
    •
  • Сумеет ли «Торонто» сдержать «Бостон» после разгрома в первой игре?
  • «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля
  • 2,16
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:39
    • «Краснодар» представил новый дизайн поля
  • «Барселона» отыграется на «Валенсии» за вылет из Лиги чемпионов
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля
    • 6,00Завтра в 17:15
  • 20:06
    • Ди Франческо получил награду лучшему итальянскому тренеру сезона
  • 19:51
    • В «Барселоне» задумались над увольнением Вальверде
  • 18:54
    • «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Зенита»
  • 17:41
    • Эль-Ненни стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 17:23
    • Клопп не радовался выходу на «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов
  • 17:05
    • «Бавария» предложила Роббену и Рибери однолетние контракты
  • 16:18
    • Головин верил в чудо в матче с «Арсеналом»
  • 16:09
    • Клубы АПЛ договорились продолжить тестирование VAR
  • 15:52
    • Дайч получил награду лучшему тренеру АПЛ в марте
  • 15:36
    • УЕФА открыл дело против ЦСКА
  • 15:24
    • Вратарь «Спартака» пропустит матч с «Уралом»
  • 15:07
    • Салах в рекордный третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в АПЛ
  • 14:54
    • Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 14:37
    • «Бавария» назвала имя нового главного тренера
  • 14:28
    • Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов     Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018
    Сегодня Завершен
  • 13:47
    • Рамос избежит санкций со стороны УЕФА
  • 13:37
    • Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус