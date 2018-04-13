Форвард «Манчестер Сити» пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Нападающийпропустит матч 34-го тура английской Премьер-лиги с

Агуэро не сможет выйти на поле из-за повреждения, сообщает официальный сайт «Ман Сити».

«Агуэро травмирован. Он старался помочь нам в матче с "Ливерпулем", но на полное восстановление ему нужно время. Поэтому он не вошел в стартовый состав: он еще не готов. Не могу сказать, когда он восстановит игровую форму.

Нельзя забывать, что после травмы он делал все, чтобы помочь нам, однако после столкновения с Эшли Янгом не мог тренироваться как следует. На тренировке он сыграл 15-20 минут, но потом испытывал боль и не мог бегать. Не думаю, что он будет готов к матчу с "Суонси". Надеюсь, Серхио будет с нами в последних матчах сезона», — сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» пройдет «Уэмбли» 14 апреля.