Венгер: У ЦСКА самые сильные в России полузащитники — Головин и Дзагоев

Главный тренер «Арсенала»поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с

Напомним, что в первом матче «канониры» победили в Лондоне со счетом 4:1.

«У нас есть преимущество, но нужно постараться выиграть снова. Необходимо сконцентрироваться и хорошо сделать свою работу.

Сейчас лишь четвертьфинал, для полуфинала и финала надо показать превосходную игру. Победа в Лиге Европы, безусловно, одна из важнейших целей этого сезона.

Александр Головин — очень хороший футболист, он подтвердил свой высокий класс в первом матче. У ЦСКА, пожалуй, самые сильные в России полузащитники — Головин и Дзагоев», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.