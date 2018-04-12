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    Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ

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    Марио Фернандес
    На фото:Марио Фернандес
    Защитник ЦСКА Марио Фернандес перестал считаться легионером, сообщает официальный сайт РФС.

    «В четверг, 12 апреля, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором были вынесены следующие решения: в части требования Марио Фернандеса о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу производство по делу прекратить.

    В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса "легионер" заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса "легионер" у Фернандеса», – сказано в заявлении РФС.

    На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5» (не больше 6 легионеров на поле во время матча).

    Фернандес, перешедший в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио», получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина от 13 июля 2016 года.

    В октябре 2017 года он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Кореей (4:2).

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