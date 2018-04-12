Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ

Защитник ЦСКАперестал считаться легионером, сообщает официальный сайт РФС.

«В четверг, 12 апреля, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором были вынесены следующие решения: в части требования Марио Фернандеса о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу производство по делу прекратить.

В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса "легионер" заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса "легионер" у Фернандеса», – сказано в заявлении РФС.

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5» (не больше 6 легионеров на поле во время матча).

Фернандес, перешедший в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио», получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина от 13 июля 2016 года.

В октябре 2017 года он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Кореей (4:2).