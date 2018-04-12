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    Игнашевич: «Арсенал» ошибок не прощает

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    Сергей Игнашевич
    На фото:Сергей Игнашевич
    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

    «Арсенал» в целом играет в тот же футбол, что и раньше. Единственное, нет результата. У болельщиков складывается ощущение, что Венгер ничего нового не может дать команде. И трибуны, насколько я понимаю, требуют или поменять Арсена, или что-то изменить в игре.

    У «Арсенала» супернападающие, и все разноплановые. Ляказетт, на мой взгляд, футболист штрафной площадки. Обамейянг (помним, что он не заявлен на ЛЕ) может играть в контратакующий футбол и обладает сумасшедшей скоростью. Уэллбек — это что-то среднее между Ляказеттом и Обамеянгом. И суперполузащитники, такие как Озил и Мхитарян. Озила я считаю одним из лучших футболистов мира, у него прекрасный последний пас, он великолепно обращается с мячом, сохраняет его в сложных ситуациях и здорово смещается в свободные зоны. Озил был на ведущих ролях в «Реале», это исчерпывающая характеристика. Мхитарян — игрок похожего плана, но он старается выполнять больший объём работы и играет box to box. При этом Генрих очень опасен в штрафной соперника.

    Есть ещё Аарон Рэмзи, классический британский полузащитник. Мне кажется, его роль в команде схожа с ролью Мхитаряна. Только в обороне, на мой взгляд, за исключением Косельни, нет таких ярких личностей, как в атаке. В этом кроется небольшой дисбаланс «Арсенала». Петр Чех — отличный вратарь. Венгер всегда доверял опытным игрокам и вратарям в частности. Можно вспомнить Симэна, Леманна, а также Адамса, Киоуна, Кэмпбелла, Мертезакера и многих других ветеранов. Мне даже кажется, опыт и понимание игры для него важнее, чем исключительные футбольные качества, и Чех в этом плане его полностью устраивает.

    В первом четвертьфинальном матче мы проиграли по всем статьям. Команда уровня «Арсенала» ошибок не прощает. А мы много ошибались. У них было пять-шесть голевых моментов, и четыре из них они смогли реализовать. «Арсенал» играл классно, нужно это признать«, — цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.

    Ответная игра ЦСКА — "Арсенал" состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы?ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля
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