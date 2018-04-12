«ЦСКА» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Александр Головин, Kristijan Bistrovic, Konstantin Kuchaev, Ахмед Муса, Fedor Chalov.
«Арсенал»: Петр Чех, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшир, Месут Озил, Дэнни Уэлбек, Мохамед Эль-Ненни, Александр Ляказетт.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «ЦСКА» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 1:3.