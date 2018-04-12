«ЦСКА» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 1:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

В 22:05 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч

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