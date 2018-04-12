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    «ЦСКА» — «Арсенал»: онлайн-трансляция начнется в 22:05

    ЦСКА — Арсенал (12.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    ЦСКА Арсенал
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    •  ЦСКА — Арсенал22:05
    В 22:05 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч «ЦСКА» — «Арсенал».

    Последний матч между собой: «Арсенал» — «ЦСКА» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ЦСКА» — «Арсенал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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