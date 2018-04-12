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    Березуцкий: Календарь у ЦСКА непростой, но мы к этому готовы

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    Алексей Березуцкий
    На фото:Алексей Березуцкий
    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Алексей Березуцкий: У нас не много шансов сотворить чудо, как «Рома»

    Напомним, что первый матч армейцы проиграли в Лондоне со счетом 1:4.

    «Да, календарь достаточно непростой. Но мы к этому готовы, в том числе и физически.

    Другой вопрос, что у нас достаточно небольшая обойма игроков. Но в ПФК ЦСКА всегда было так, и поэтому с готовностью к такому графику проблем нет.

    Мы в этом сезоне уже использовали схему с четырьмя защитниками, часто на неё переходим, если счёт не устраивает, отрабатывали её на сборах.

    Поэтому никаких проблем с этой расстановкой нет. А что касается схемы на игру с "Арсеналом" — это вопрос к главному тренеру.

    "Арсеналу" достаточно сложно пробиться в Лигу чемпионов через премьер-лигу, поэтому Лига Европы для них единственный шанс.

    Да и сам трофей является сильной мотивацией. А как может быть преимуществом для нас, что что они фаворит турнира и находятся под давленим, мне не понятно», — приводит слова игрока пресс-служба ЦСКА.

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