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    Бенатия назвал назначение пенальти в ворота «Ювентуса» «абсурдом»

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    Медхи Бенатия и Лукас Васкес
    На фото:Медхи Бенатия и Лукас Васкес
    Защитник «Ювентуса» Медхи Бенатия прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового в ворота туринского клуба в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

    «Я опередил Васкеса и сыграл в мяч. Было видно, как мяч отскочил от моей ноги и изменил направление. А Васкес просто упал, в этой ситуации ему больше ничего не оставалось делать.

    Такой пенальти – это абсурд. Мы стали жертвами ситуации, но очень гордимся тем, что сделали сегодня.

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    Судья должен объяснить, за что удалил Буффона. Если капитан не вправе разговаривать с судьей после назначения 11-метрового, тогда кто вправе?», — цитирует защитника Football-Italia.

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