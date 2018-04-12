Вернблум не попал в заявку ЦСКА на матч с «Арсеналом»

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса;

В ближайшее время 31-летнему шведу предстоит медобследование, по результатам которого станут известны примерные сроки его возвращения в строй.

Стоит отметить непопадание даже в число запасных шведского хавбека Понтуса Вернблума — причиной стала травма ребра.

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