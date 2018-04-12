Вернблум не попал в заявку ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Стоит отметить непопадание даже в число запасных шведского хавбека Понтуса Вернблума — причиной стала травма ребра.
В ближайшее время 31-летнему шведу предстоит медобследование, по результатам которого станут известны примерные сроки его возвращения в строй.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса;
Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов.
«Арсенал»: Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт.