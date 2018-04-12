Аллегри: Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с(1:3).

«Мне очень жаль ребят. Мы превосходили "Реал" на протяжении 60 минут в Турине, но проиграли 0:3. Сегодня мы доминировали весь матч.

Мелочи изменили ход противостояния. Я планировал две замены в дополнительное время и не сомневался, что мы сможем победить.

Мы должны быстро оправиться от этого поражения, потому что нам еще предстоит играть за титулы в этом сезоне. Жаль, что так получилось.

Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым, но, к сожалению, этого не хватило.

"Юве" провел отличный матч, и я хочу поздравить своих ребят. Первая игра тоже не была плохой. Просто мы пропустили быстрый мяч, а затем Роналду сотворил шедевр. Сегодня ребята смогли отыграться.

Первый матч вселил в меня уверенность, что мы можем отыграться, и команда заслужила по меньшей мере дополнительное время.

Завтра поплачtм, а в пятницу надо возвращаться в форму, потому что у нас на выходных ответственный матч», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.