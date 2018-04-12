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    Аллегри: Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым

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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Реалом» (1:3).

    «Мне очень жаль ребят. Мы превосходили "Реал" на протяжении 60 минут в Турине, но проиграли 0:3. Сегодня мы доминировали весь матч.

    Мелочи изменили ход противостояния. Я планировал две замены в дополнительное время и не сомневался, что мы сможем победить.

    Мы должны быстро оправиться от этого поражения, потому что нам еще предстоит играть за титулы в этом сезоне. Жаль, что так получилось.

    Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым, но, к сожалению, этого не хватило.

    "Юве" провел отличный матч, и я хочу поздравить своих ребят. Первая игра тоже не была плохой. Просто мы пропустили быстрый мяч, а затем Роналду сотворил шедевр. Сегодня ребята смогли отыграться.

    Первый матч вселил в меня уверенность, что мы можем отыграться, и команда заслужила по меньшей мере дополнительное время.

    Завтра поплачtм, а в пятницу надо возвращаться в форму, потому что у нас на выходных ответственный матч», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

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