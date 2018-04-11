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    «Зенит-2» — «Луч-Энергия»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Зенит-2 — Луч-Энергия (11.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Зенит-2 — Луч-Энергия17:00
    В 17:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Зенит-2» — «Луч-Энергия».

    Последний матч между собой: «Луч-Энергия» — «Зенит-2» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит-2»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Зенит-2» — «Луч-Энергия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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