ТОП-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет

За последнее десятилетие за «Атлетико» играли девять форвардов топ-класса. Среди них Диего Форлан, Радамель Фалькао, Серхио Агуэро и Марио Манджукич. Однако мало кто задерживался в клубе надолго, чтобы поднять его на еще большую высоту. Возможно, в этом и состоит секрет успеха «матрасников». Как бы там ни было, эти три классические «девятки» оставили свой след в истории «красно-белого» Мадрида.
Антуан Гризманн
Время в клубе: 2014 – по настоящее время
Игр за «Атлетико»: 200
Голов: 108
Его звездный час пробил в 2005 году, когда его очередная проба уже в составе «Монпелье» закончилась успехом. Игра Антуана против 14-летних мальчишек из «ПСЖ» впечатлила скаутов «Реал Сосьедада». Испанские специалисты пригласили маконского парнишку на недельный просмотр в свою академию.
Неделя переросла в две, никто и моргнуть не успел, как молодой Гризманн уже забил более 50-ти голов за «Реал Сосьедад». Следующей ступенькой стал мадридский «Атлетико». Постепенно талантливый «парень с обложки» становился талисманом «матрасников». В тот период только три футболиста были более плодовиты, чем Гризманн (78 голов). Это Месси (134), Роналду (131) и Луис Суарес (107).
Радамель Фалькао
Время в клубе: 2011-13
Игр за «Атлетико»: 91
Голы: 70
Пока Эль-Тигре не получил свою ужасную травму колена, он был одним из самых сильных и устрашающих форвардов в мире.
Бывший фронтмен «Ривер Плейта» впервые предстал перед европейской публикой в 2009 году, когда его подписал португальский «Порту». Его связка с Халком в последнем сезоне Фалькао за «драконов» стала самой результативной в чемпионате – 72 гола.
Там Фалькао оформил хет-трик за 39 минут и заставил восхищаться собой даже самых предвзятых специалистов. Что интересно, в этом поединке сложилось будущее колумбийского нападающего: матч за Суперкубок игрался на стадионе «Луи II», где теперь хозяйничает Эль-Тигре, а в «Челси» классическая «девятка» поиграет в 2015 году на правах аренды.
Фернандо Торрес
Время в клубе: 2001-07; 2015-16 (аренда); 2016 – наст. время
Игр за «Атлетико»: 330
Голы: 113
За дебютный отрезок профессиональной карьеры в стане «Атлетико» Ниньо забил 82 гола. После такого успеха Торрес захотел попробовать свои силы в АПЛ и в 2007 году перешел в «Ливерпуль». В дебютном сезоне за «красных» «золотой ребенок» забил 24 гола в рамках Премьер-лиги, что стало новым рекордом для иностранцев.
Потом был неудачный вояж в «Челси», психологическая яма, перекантовка в «Милане» и возвращение в «Атлетико». Болельщики настолько тепло встретили «возвращенца», что над видеозаписями хочется плакать.
Сейчас захочется еще больше: недавно Эль-Ниньо анонсировал, что матч 38-го тура Ла Лиги против «Эйбара» станет для него последним в составе «Атлетико». Однако опыт показывает, что у скаутов «матрасников» прекрасный нюх на качественных нападающих. Потому за судьбу «полосатой » части Мадрида можно оставаться спокойным.