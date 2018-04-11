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    ТОП-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет

    LiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18.

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    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
    Stadium Astro
    За десять последних лет в составе мадридского «Атлетико» играли девять звездных форвардов. Мы называем лучшее трио по оценкам экспертов.
    За «Атлетико Мадрид» закрепилось реноме оборонительной команды. Но в свои шесть международных финалов испанцы пробились благодаря недюжинным форвардам. Однако ни один большой европейский клуб не менял так часто нападающих, как «матрасники».

    За последнее десятилетие за «Атлетико» играли девять форвардов топ-класса. Среди них Диего Форлан, Радамель Фалькао, Серхио Агуэро и Марио Манджукич. Однако мало кто задерживался в клубе надолго, чтобы поднять его на еще большую высоту. Возможно, в этом и состоит секрет успеха «матрасников». Как бы там ни было, эти три классические «девятки» оставили свой след в истории «красно-белого» Мадрида.

    Антуан Гризманн

    Время в клубе: 2014 – по настоящее время
    Игр за «Атлетико»: 200
    Голов: 108

    Антуан Гризманн
    Фото: Diario AS
    Всем известно, что Антуан вырос во Франции. Но именно в Испании зажглась его звезда. Инициатором многочисленных просмотров перспективного юнца из Макона был отец. Но ни одна футбольная академия не осмеливалась подписывать будущую звезду «Атлетико». Причина – скромная антропометрия и подверженность болезням.

    Его звездный час пробил в 2005 году, когда его очередная проба уже в составе «Монпелье» закончилась успехом. Игра Антуана против 14-летних мальчишек из «ПСЖ» впечатлила скаутов «Реал Сосьедада». Испанские специалисты пригласили маконского парнишку на недельный просмотр в свою академию.

    Неделя переросла в две, никто и моргнуть не успел, как молодой Гризманн уже забил более 50-ти голов за «Реал Сосьедад». Следующей ступенькой стал мадридский «Атлетико». Постепенно талантливый «парень с обложки» становился талисманом «матрасников». В тот период только три футболиста были более плодовиты, чем Гризманн (78 голов). Это Месси (134), Роналду (131) и Луис Суарес (107).

    Радамель Фалькао

    Время в клубе: 2011-13
    Игр за «Атлетико»: 91
    Голы: 70

    Пока Эль-Тигре не получил свою ужасную травму колена, он был одним из самых сильных и устрашающих форвардов в мире.

    Бывший фронтмен «Ривер Плейта» впервые предстал перед европейской публикой в 2009 году, когда его подписал португальский «Порту». Его связка с Халком в последнем сезоне Фалькао за «драконов» стала самой результативной в чемпионате – 72 гола.

    Радамель Фалькао
    Фото: Into the Calderon
    В 2011 году «Атлетико» пришлось выложить около 40 млн евро за «превосходную девятку», каким себя зарекомендовал Эль-Тигре. С тех пор он начал сниться в кошмарах уже испанским защитникам. Пик его славы пришелся на матч против «Челси» в Суперкубке УЕФА.

    Там Фалькао оформил хет-трик за 39 минут и заставил восхищаться собой даже самых предвзятых специалистов. Что интересно, в этом поединке сложилось будущее колумбийского нападающего: матч за Суперкубок игрался на стадионе «Луи II», где теперь хозяйничает Эль-Тигре, а в «Челси» классическая «девятка» поиграет в 2015 году на правах аренды.

    Фернандо Торрес

    Время в клубе: 2001-07; 2015-16 (аренда); 2016 – наст. время
    Игр за «Атлетико»: 330
    Голы: 113

    Фернандо Торрес
    Фото: Boston Herald
    Золотое дитя «Атлетико Мадрид» — иначе Торреса и не назовешь. Эль-Ниньо, безусловно, является самым успешным воспитанником мадридского клуба. Еще будучи ребенком, Фернандо стал символом «матрасников», подобно Раулю в «Реале».

    За дебютный отрезок профессиональной карьеры в стане «Атлетико» Ниньо забил 82 гола. После такого успеха Торрес захотел попробовать свои силы в АПЛ и в 2007 году перешел в «Ливерпуль». В дебютном сезоне за «красных» «золотой ребенок» забил 24 гола в рамках Премьер-лиги, что стало новым рекордом для иностранцев.

    Потом был неудачный вояж в «Челси», психологическая яма, перекантовка в «Милане» и возвращение в «Атлетико». Болельщики настолько тепло встретили «возвращенца», что над видеозаписями хочется плакать.

    Сейчас захочется еще больше: недавно Эль-Ниньо анонсировал, что матч 38-го тура Ла Лиги против «Эйбара» станет для него последним в составе «Атлетико». Однако опыт показывает, что у скаутов «матрасников» прекрасный нюх на качественных нападающих. Потому за судьбу «полосатой » части Мадрида можно оставаться спокойным.

    Еще на шаг ближе к трофею«Спортинг» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля
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