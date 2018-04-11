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    «Тамбов» — «Химки»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

    Тамбов — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.04.2018)

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    •  Тамбов — Химки18:30
    В 18:30 Россия. ФНЛ начнётся матч «Тамбов» — «Химки».

    Последний матч между собой: «Химки» — «Тамбов» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тамбов»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тамбов» — «Химки». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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