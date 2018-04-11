«Реал Мадрид» — «Ювентус». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Гарет Бейл.
«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Medhi Benatia, Алекс Сандро, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Блез Матюиди, Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Марио Манджукич.
Предыдущий матч соперников: «Ювентус» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:4.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 4:4.