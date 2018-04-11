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    «Реал Мадрид» — «Ювентус». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Реал Мадрид — Ювентус. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.04.2018)

    Реал Мадрид Ювентус
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    •  Реал Мадрид — Ювентус21:45
    В 21:45 в матче четвертьфинала Лиги чемпионов начнётся матч «Реал Мадрид» — «Ювентус».

    Составы команд:

    «Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Гарет Бейл.

    «Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Medhi Benatia, Алекс Сандро, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Блез Матюиди, Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Марио Манджукич.

    Предыдущий матч соперников: «Ювентус» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:4.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 4:4.

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