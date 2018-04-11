«Реал Мадрид» — «Ювентус». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 4:4.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:4.

В 21:45 в матче четвертьфинала Лиги чемпионов начнётся матч

Читайте по теме

Наследие золотого века «Реала». Роналду нокаутировал «Ювентус» Реакция СМИ на крупную победу «сливочных» в Турине

Популярное в сети

Это интересно

Новинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами Европы

Все о Лиге наций

Вождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье Дрогба

Легендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь

Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте

Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»

В окружении медных труб

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

Свадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой Рокуццо

В аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира

«В этот день теплом вашим я согрет»

Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием

Зидан: секрет успеха и новые вызовы

Как Зидану удалось войти в историю?

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

Чем занят шведский лев?

Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича