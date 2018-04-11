Жесус: Очень сложно принять такой результат

Нападающий «Манчестер Сити»прокомментировал поражение от(1:2) и вылет из Лиги чемпионов.

«Очень сложно принять такой результат. Мы не такого хотели, но это футбол. Мы плохо играли в двух матчах против "Ливерпуля", который заслуженно добыл результат. Мои поздравления.

Нам удалось забить на второй минуте, что было очень важно для нас. В первом тайме нам удавалось контролировать мяч.

Увы, наш второй гол отменили — с этим тяжело было смириться. Это немного поменяло игру.

Не думаю, что дело в усталости. К сожалению, нам не удалось выиграть первый матч. Затем мы позволили игре выйти из-под нашего контроля против "Юнайтед".

Сегодня — снова. Не стоит говорить об усталости — такие вещи случаются в футболе», — приводит слова Жезуса пресс-служба УЕФА.