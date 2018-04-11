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    Гвардиола: В первом тайме «Ливерпуль» оборонялся всей командой

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после поражения от «Ливерпуля» (1:2).

    «Огромные поздравления "Ливерпулю". Это топ-команда с топ-тренером. Я бы сказал, что они заслуживают сыграть в финале.

    Поздравляю моих игроков с отличным выступлением в турнире. Они все делали просто превосходно, а сейчас нам нужно сосредоточиться на премьер-лиге.

    В первом тайме мы сделали абсолютно все что нужно. Мы создавали моменты, хотя это было очень сложно из-за 11 соперников в обороне.

    Мы знали, что пройти дальше будет очень трудно. Я должен анализировать каждую игру отдельно. Если посмотреть на статистику — мы лучшие в премьер-лиге.

    Мы проиграли три матча кряду, но тот факт, что мы первые в чемпионате, показывает, насколько мы хороши.

    Мы играли против очень сильной команды. Посмотрите на "Барселону"! Это очень особенный турнир.

    На "Энфилде" нам не удавалось создавать моменты, хотя во втором тайме мы играли лучше. А дома — в первом тайме. Но нам противостояла исключительная команда.

    Невозможно сохранять тот же темп и интенсивность на протяжении всего сезона. Возможно, в будущем мы поймем, как нам стать лучше. Но сейчас я должен искренне похвалить своих игроков», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

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