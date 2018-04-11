Алексей Березуцкий: У нас не много шансов сотворить чудо, как «Рома»

Слова Березуцкого приводит официальный сайт ЦСКА.
«Придаст ли нам мотивации победа "Ромы"? "Рома" провела прекрасный матч, сотворила чудо. Понятно, что у нас не много шансов это повторить, но в футболе чудеса иногда случаются», — сказал Березуцкий.
«Лондонцы прекрасно атакуют. И допускаем мы ошибки, потому что они заставляют нас это делать. Что касается исправления ошибок, главный тренер на теории расскажет, что нам надо сделать», — также отметил защитник «армейцев».
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Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 12 апреля.