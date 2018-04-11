«Бавария» — «Севилья». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бавария»: Свен Ульрайх, Матс Хуммельс, Рафинья, Рафинья, Джошуа Киммих, Franck Ribery, Хави Мартинес, Арьен Роббен, Хамес Родригес, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.
«Севилья»: Давид Сория, Clement Lenglet, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Gabriel Mercado, Эвер Банега, J.Correa, Стивен Н'Зонзи, Пабло Сарабия, Франко Васкес, W.B.Yedder.
Предыдущий матч соперников: «Севилья» — «Бавария» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бавария» со счетом 3:1.