«Бавария» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

В 21:45 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Бавария» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «Бавария»).

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