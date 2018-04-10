Панченко, Рауш и Луценко должны восстановиться к матчу с «Локомотивом»

Главный врач «Динамо»рассказал о состоянии ряда игроков после матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«С Панченко, Раушем и Луценко все нормально, просто вчера в конце игры мышцы были немного перегружены. Игроки проделали большой объем работы, так что небольшие спазмы в таких случаях характерны.

Сейчас ребята восстанавливаются, проводят все реабилитационные мероприятия и готовятся к следующей игре. К матчу с "Локомотивом" они должны быть готовы.

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Евгений Марков почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с ЦСКА – это не повреждение. Перед игрой мы еще кое-что поделали, вчера он готовился, но остался в запасе. Так же, как и остальные, готовится к следующему матчу», — цитирует Ярдошвили «Чемпионат».