Варан: «Ювентус» полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи

Защитник «Реала»поделился ожиданиями от матча противв 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче мадридцы победили в Турине со счетом 3:0.

«Мы прекрасно знаем силу "Ювентуса". Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит практически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно.

Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым.

"Ювентус" полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего.

На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу.

Гонсало Игуаин — превосходный футболист. Он доставляет проблемы любому защитнику, и тебе всегда надо быть начеку.

Он постоянно нацелен на ворота, источает угрозу. Он любит футбол. У меня о нем самые лучшие воспоминания.

Роналду — важнейший для нас игрок. Он уникален. Все мы прекрасно знаем, насколько он хорош. У нас сильный состав, но когда его нет на поле, это всегда сказывается.

Джанлуиджи Буффон — это легенда, причем не только в футболе. Это великий человек. Не знаю, будет ли это последний еврокубковый матч в карьере Буффона.

Вроде бы, он по-прежнему получает огромное удовольствие от футбола, и не мне это комментировать. Для нас большая честь играть против такого футболиста и такого человека.

Я чуть изменился с тех пор, как перешел в "Реал". Прибавил во многих аспектах. Становлюсь опытнее с каждым сезоном и стараюсь прогрессировать.

Думаю, я стал более полноценным футболистом. Стремлюсь ежедневно учиться чему-то у одноклубников и на основе ошибок.

Не люблю много говорить, но могу сказать важное слово, когда вещи складываются не лучшим образом. Всегда стараюсь помочь парням.

Я учусь год от года. Опытным футболистам важно сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Когда оно того требует, наш коллектив умеет справляться с высочайшим давлением.

Мое колено в порядке. Это травма, которая беспокоила меня последние годы, но сейчас я нащупал баланс», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.