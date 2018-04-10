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    Варан: «Ювентус» полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи

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    Рафаэль Варан
    На фото:Рафаэль Варан
    Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В первом матче мадридцы победили в Турине со счетом 3:0.

    «Мы прекрасно знаем силу "Ювентуса". Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит практически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно.

    Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым.

    "Ювентус" полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего.

    На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу.

    Гонсало Игуаин — превосходный футболист. Он доставляет проблемы любому защитнику, и тебе всегда надо быть начеку.

    Он постоянно нацелен на ворота, источает угрозу. Он любит футбол. У меня о нем самые лучшие воспоминания.

    Роналду — важнейший для нас игрок. Он уникален. Все мы прекрасно знаем, насколько он хорош. У нас сильный состав, но когда его нет на поле, это всегда сказывается.

    Джанлуиджи Буффон — это легенда, причем не только в футболе. Это великий человек. Не знаю, будет ли это последний еврокубковый матч в карьере Буффона.

    Вроде бы, он по-прежнему получает огромное удовольствие от футбола, и не мне это комментировать. Для нас большая честь играть против такого футболиста и такого человека.

    Я чуть изменился с тех пор, как перешел в "Реал". Прибавил во многих аспектах. Становлюсь опытнее с каждым сезоном и стараюсь прогрессировать.

    Думаю, я стал более полноценным футболистом. Стремлюсь ежедневно учиться чему-то у одноклубников и на основе ошибок.

    Не люблю много говорить, но могу сказать важное слово, когда вещи складываются не лучшим образом. Всегда стараюсь помочь парням.

    Я учусь год от года. Опытным футболистам важно сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Когда оно того требует, наш коллектив умеет справляться с высочайшим давлением.

    Мое колено в порядке. Это травма, которая беспокоила меня последние годы, но сейчас я нащупал баланс», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Кто на самом деле «попал»?«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля
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