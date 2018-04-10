Вальверде: Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас — не соперник

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал предстоящий матч св 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче победила «Барселона» — 4:1.

«Завтра "Рома" попробует сыграть еще интенсивнее. Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку.

Я всегда допускаю мысль, что мы можем проиграть. Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть..

Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у "Ромы" хорошие игроки. Мы должны быть готовы к этому.

Мы знаем, что Лео всегда может решить исход матча. Но и нам есть кого опасаться — например, Джеко.

Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.

Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло.

Нельзя выходить на поле с мыслью, что "Рома" для нас — не соперник. Самоуверенность может вылезти боком», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.