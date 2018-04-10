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    Вальверде: Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас — не соперник

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    Эрнесто Вальверде
    На фото:Эрнесто Вальверде
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч с «Ромой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В первом матче победила «Барселона» — 4:1.

    «Завтра "Рома" попробует сыграть еще интенсивнее. Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку.

    Я всегда допускаю мысль, что мы можем проиграть. Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть..

    Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у "Ромы" хорошие игроки. Мы должны быть готовы к этому.

    Мы знаем, что Лео всегда может решить исход матча. Но и нам есть кого опасаться — например, Джеко.

    Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.

    Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы завтра вечером ничего невероятного не произошло.

    Нельзя выходить на поле с мыслью, что "Рома" для нас — не соперник. Самоуверенность может вылезти боком», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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