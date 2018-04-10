Тер Стеген: Мы не думаем, что дело уже сделано

Вратарь «Барселоны»рассказал о готовности к ответному матчу св 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче победила «Барселона» — 4:1.

«У нас хороший состав, и это помогает сохранять свежесть во всех играх. Мы знаем, что можем рассчитывать на каждого.

У нас огромный ресурс, и мы понимаем, что способны гнуть свою линию даже в очень сложных матчах. Завтрашний матч будет одним из таких.

Мы понимаем, что матч будет нелегким, и фокусируемся на собственной игре. У нас есть преимущество, и его надо защитить.

Мы не думаем, что дело сделано. У нас отличные шансы на всех фронтах, но это не означает, что мы можем прекратить работать. Пока все получалось.

У каждого тренера свои методы организации команды, но за последние четыре года мы прибавили. У нас очень хорошая команда, и сейчас мы набрали отличную форму.

Малое число пропущенных мячей обеспечивает нам серьезное преимущество. Мы здорово работаем в обороне и хотим продолжить играть в этой манере до конца сезона — это наша задача.

Мы понимаем, что у нас есть класс, который позволит нам забить самим, а потому не пропускать — очень важно.

Иногда на этой стадии для выхода дальше тебе необходимо некоторое везение. Пока в этом сезоне мы добивались отличных результатов и прибавляли с каждым новым выходом на поле. Завтра сделаем еще один шаг, но простым он не будет.

Я никак не изменился после гола Флоренци. Такое редко, но случается. Может, тот гол сделал меня даже немного сильнее, но на мою игру он определенно не повлиял.

Это часть жизни, часть футбола. Иногда происходят вещи, которых ты не ожидаешь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.