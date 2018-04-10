Широков: ЦСКА однозначно лишился шансов на титул

«ЦСКА однозначно лишился шансов на титул. Теперь "армейцам" нужно цепляться за вторую строчку.
Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с "Динамо". Но не думаю, что это решение повлияло на игру.
ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. "Динамо" своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.
Муса? Все ждут от него большего – голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с "Динамо".
У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса "выезжает" именно на этих качествах, но с "Динамо" не вышло», — сказал Широков в интервью «Чемпионату».