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    Широков: ЦСКА однозначно лишился шансов на титул

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    Роман Широков
    На фото:Роман Широков
    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о поражении ЦСКА от «Динамо» (1:2) в матче 25-го тура РФПЛ.

    «ЦСКА однозначно лишился шансов на титул. Теперь "армейцам" нужно цепляться за вторую строчку.

    Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с "Динамо". Но не думаю, что это решение повлияло на игру.

    ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. "Динамо" своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.

    Муса? Все ждут от него большего – голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с "Динамо".

    У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса "выезжает" именно на этих качествах, но с "Динамо" не вышло», — сказал Широков в интервью «Чемпионату».

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