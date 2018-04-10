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    «Рома» — «Барселона». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Рома — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.04.2018)

    Рома Барселона
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    •  Рома — Барселона21:45
    В 21:45 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч «Рома» — «Барселона».

    Составы команд:

    «Рома»: Alisson Becker, Juan Jesus, Федерико Фасио, Костас Манолас, Раджа Найнгголан, Кевин Стротман, Александар Коларов, Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Эдин Джеко, Patrik Schick.

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Хорди Альба, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси.

    Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Рома» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 1:2.

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