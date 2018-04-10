«Рома» — «Барселона». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Рома»: Alisson Becker, Juan Jesus, Федерико Фасио, Костас Манолас, Раджа Найнгголан, Кевин Стротман, Александар Коларов, Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Эдин Джеко, Patrik Schick.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Хорди Альба, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси.
Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «Рома» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 1:2.