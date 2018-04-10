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    «Рома» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Рома — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.04.2018)

    Рома Барселона
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    •  Рома — Барселона21:45
    В 21:45 в четвертьфинале ЛЧ начнётся матч «Рома» — «Барселона».

    Последний матч между собой: «Барселона» — «Рома» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рома» — «Барселона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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