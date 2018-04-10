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    Роббен: Результат в Севилье нас вполне устроил

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    Арьен Роббен
    На фото:Арьен Роббен
    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

    «Мы должны быть осторожными. Все уже говорят о полуфинале, хотя завтра нам предстоит провести ответный матч. Вот если выиграем, тогда и можно вести эти разговоры.

    Результат в "Севилье" нас вполне устроил. Гостевая победа со счётом 2:1 — это всегда здорово, хотя и не настолько, как наш выигрыш у "Бешикташа" – 5:0. "Севилья" блестяще сыграла в Манчестере, и мы знаем, как нужно ей противостоять.

    Трудно сравнить нынешнюю команду с "Баварией" образца 2013 года, взявшей три титула. Игроки уже другие, пять лет прошло, мы сделали шаг вперёд. Команда у нас отличная, но мне кажется, что для победы в Лиге чемпионов нам нужно ещё немного прибавить», — цитирует голландца сайт УЕФА.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Севильей» состоится в среду, 11-го апреля. Начало встречи в 21:45 по мск.

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