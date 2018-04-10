Роббен: Результат в Севилье нас вполне устроил

Полузащитникподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Мы должны быть осторожными. Все уже говорят о полуфинале, хотя завтра нам предстоит провести ответный матч. Вот если выиграем, тогда и можно вести эти разговоры.

Результат в "Севилье" нас вполне устроил. Гостевая победа со счётом 2:1 — это всегда здорово, хотя и не настолько, как наш выигрыш у "Бешикташа" – 5:0. "Севилья" блестяще сыграла в Манчестере, и мы знаем, как нужно ей противостоять.

Трудно сравнить нынешнюю команду с "Баварией" образца 2013 года, взявшей три титула. Игроки уже другие, пять лет прошло, мы сделали шаг вперёд. Команда у нас отличная, но мне кажется, что для победы в Лиге чемпионов нам нужно ещё немного прибавить», — цитирует голландца сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Севильей» состоится в среду, 11-го апреля. Начало встречи в 21:45 по мск.