«Престон Норт Энд» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 2:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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