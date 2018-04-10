«Престон Норт Энд» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, G.Cunningham, Tom Clarke, Бэн Дэвис, Paul Huntington, Ben Pearson, Alan Browne, Paul Gallagher, Tom Barkhuizen, B.Bodin, Sean Maguire.
«Лидс»: Bailey Peacock-Farrell, Вурнон Анита, Стюарт Даллас, Понтус Янссон, Paudie O'Connor, Kemar Roofe, Jay-Roy Grot, Эрнандес Педро, Кевин Филлипс, Ronaldo Vieira, Caleb Ekuban.
Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Престон Норт Энд» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Престон Норт Энд» со счетом 2:0.