«Ювентус» хочет вернуть в свой состав Морату

Футболист сборной Испании отыграл за «бьянконери» два сезона, но летом 2016 года «Реал» активировал опцию его обратного выкупа.
Проведя сезон на «Сантьяго Бернабеу», Мората был продан «Челси», который в этом сезоне выступает слабо и вряд ли квалифицируется в Лигу чемпионов.
Кроме того, пост главного тренера «синих» может покинуть Антонио Конте, который и был инициатором приглашения испанца.
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Препятствием на пути возвращения Мораты в Турин может стать зарплата футболиста, которая составляет 8 миллионов евро, тогда как самый высокооплачиваемый игрок «Юве» — Гонсало Игуаин – получает 7,5 миллиона.