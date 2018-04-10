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    Монтелла: Мы должны найти верный баланс в матче с «Баварией»

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    Винченцо Монтелла
    На фото:Винченцо Монтелла
    Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла высказал мнение об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    В первом матче севильцы дома проиграли со счетом 1:2.

    «Матч продолжается 90 минут. Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени. Мы должны найти верный баланс.

    Не нужно забивать как можно быстрее. Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва.

    Не знаю, является ли преимуществом то, что многие игроки мюнхенцев "висят" на карточке, но надеюсь, что все они не будут играть!

    Банега очень важен для нас, но мы очень здорово сыграли без него в первом матче, так что у нас есть и другие варианты.

    Корреа и Меркадо готовы сыграть завтра. Вчера они полноценно тренировались. Завтра решим. Уверен, они смогут выйти на поле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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