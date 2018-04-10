ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Милнер: Быстро пропущенный гол разбудил «Ливерпуль»

    Ливерпуль Манчестер Сити Футбол Англии Лига чемпионов
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джеймс Милнер
    На фото:Джеймс Милнер
    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Сити — хорошая команда, и они старались не ослаблять свое давление на нас. У них были шансы увеличить счет, но многое решило то, с каким настроем мы вышли во второй половине.

    Может быть быстро пропущенный гол разбудил нас, и это многое говорит о наших парнях, справившихся с давлением в первом тайме и во второй половине первого матча. Во втором тайме у нас получалось куда больше, но нам все еще есть куда прибавлять.

    Все знают, как хорош "Манчестер Сити", так что победа над ними добавит нам уверенности в своих силах, но мы должны быть лучше в следующем раунде.

    Мы лучше справлялись с ними во втором тайме,лучше владели мячом — это ключевой фактор в матчах с такими командами». — приводит слова игрока ВВС.

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    •
  • Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»
  • Реакция СМИ на героический камбэк «МЮ» в манчестерском дерби
    •
  • 10/04
    • Салах выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» в матче с «МанСити»
  • 10/04
    • «Ливерпуль» вышел в полуфинал ЛЧ, второй раз обыграв «МанСити»
  • 07/04
    • «Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили
  • 07/04
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
  • 06/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 06/04
    • Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций
    Подробный разбор
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти
  • Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера
    •
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    •
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Декаф Дерби»: «Реал» и «Атлетико» сыграли, думая о еврокубках
  • Мадридское дерби, не выявившее победителя — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Без сенсаций
  • Прогнозы и ставки на футбол 10 апреля
  • 5,24
    •
  • «Ливерпуль» не будет защищаться
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • 1,68
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:45
    • Клопп: Мы прошли сквозь бурю и заслужили место в полуфинале
  • 00:31
    • Гвардиола: В первом тайме «Ливерпуль» оборонялся всей командой
  • 23:57
    • Зидан: В еврокубках «Реал» всегда прибавляет
  • 23:38
    • «Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов
  • 23:33
    • «Ливерпуль» вышел в полуфинал ЛЧ, второй раз обыграв «МанСити»
  • 23:21
    • Варан: «Ювентус» полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи
  • 23:07
    • Мхитарян выбыл до конца сезона в АПЛ
  • 22:24
    • Аллегри: Нам нужно показать идеальный футбол против идеальной команды
  • 22:15
    • Буффон: История знает множество невероятных камбэков
  • 22:00
    • Делегат УЕФА: Оставлять без внимания поведение Семина нельзя
  • 21:24
    • Широков: ЦСКА однозначно лишился шансов на титул
  • 21:23
    • Капитан «Реал Сосьедада» завершит карьеру в конце сезона
  • 21:12
    • Погребняк: Дело против «Динамо» еще не закончено
  • 21:03
    • Салах выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» в матче с «МанСити»
  • 20:54
    • Монтелла: Мы должны найти верный баланс в матче с «Баварией»
  • 20:52
    • «Рома» и «Барселона» объявили стартовые составы
  • Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ
  • Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже?
    • Вчера в 20:52
  • 20:50
    • Васкес: «Севилью» надо уважать, никто не дарил нам путевку в четвертьфинал
  • 20:42
    • FA отменила красную карточку полузащитника «Арсенала»
  • 20:29
    • Хайнкес: «Севилье» придется идти на риск и атаковать
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус