Милнер: Быстро пропущенный гол разбудил «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля»прокомментировал победу над(2:1) и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Сити — хорошая команда, и они старались не ослаблять свое давление на нас. У них были шансы увеличить счет, но многое решило то, с каким настроем мы вышли во второй половине.

Может быть быстро пропущенный гол разбудил нас, и это многое говорит о наших парнях, справившихся с давлением в первом тайме и во второй половине первого матча. Во втором тайме у нас получалось куда больше, но нам все еще есть куда прибавлять.

Все знают, как хорош "Манчестер Сити", так что победа над ними добавит нам уверенности в своих силах, но мы должны быть лучше в следующем раунде.

Мы лучше справлялись с ними во втором тайме,лучше владели мячом — это ключевой фактор в матчах с такими командами». — приводит слова игрока ВВС.