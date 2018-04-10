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    «Ливерпуль» вышел в полуфинал ЛЧ, второй раз обыграв «МанСити»

    Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Футбол Англии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Манчестер Сити» — 2:1.

    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Игроки «Манчестер Сити» перехватили мяч в центре поля, затем Фернандиньо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Стерлинг переправил мяч в центр, а Габриэл Жезус уверенно переиграл Кариуса.

    На 56-й минуте счет сравнялся. Мане ворвался в штрафную площадь «Манчестер Сити» по центру, но Эдерсон успел выйти из ворот и не дал толком пробить по воротам Садио, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который быстро сориентировался и отправил его в пустые ворота.

    А на 77-й минуте мерсисайдцы вышли вперед. Роберто Фирмино перехватил мяч на левом углу у Уолкера, вошёл в штрафную площадь и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.

    Напомним, что первый матч завершился победой ливерпульцев со счетом 3:0 и по сумме двух матчей подопечные Юргена Клоппf вышли в полуфинал турнира.

    Отметим, что во втором тайме со скамейки запасных был удален главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)
    Голы: Габриэл Жезус, 2 (1:0). Салах, 56 (1:1). Роберту Фирмину, 77 (1:2). «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг, Сане, Сильва (Агуэро, 66), Габриэл Жезус.«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Мане, Салах (Ингс, 89), Роберту Фирмину (Клаван, 81).Предупреждения: Мане, 14. Эдерсон, 14. Александр-Арнолд, 29. Бернарду Силва, 30. Роберту Фирмину, 35. ван Дейк, 65.
    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
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