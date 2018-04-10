«Ливерпуль» вышел в полуфинал ЛЧ, второй раз обыграв «МанСити»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионоводержал гостевую победу над— 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Игроки «Манчестер Сити» перехватили мяч в центре поля, затем Фернандиньо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Стерлинг переправил мяч в центр, а Габриэл Жезус уверенно переиграл Кариуса.

На 56-й минуте счет сравнялся. Мане ворвался в штрафную площадь «Манчестер Сити» по центру, но Эдерсон успел выйти из ворот и не дал толком пробить по воротам Садио, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который быстро сориентировался и отправил его в пустые ворота.

А на 77-й минуте мерсисайдцы вышли вперед. Роберто Фирмино перехватил мяч на левом углу у Уолкера, вошёл в штрафную площадь и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.

Напомним, что первый матч завершился победой ливерпульцев со счетом 3:0 и по сумме двух матчей подопечные Юргена Клоппf вышли в полуфинал турнира.

Отметим, что во втором тайме со скамейки запасных был удален главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.