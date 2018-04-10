ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кариус: Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом

    Ливерпуль Манчестер Сити Футбол Англии Лига чемпионов
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Лорис Кариус
    На фото:Лорис Кариус
    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал, что чувствует в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    «Я просто радуюсь тому, что играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом. Для меня все складывается идеально», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Голкипер отметил, что попросил своих партнеров постоянно быть начеку, несмотря на домашнюю победу в первом матче со счетом 3:0.

    «По матчу на "Энфилде" вы могли видеть, что игра может перевернуться очень быстро. Мы должны сохранять концентрацию в ответном матче, чтобы избежать этого и пройти дальше»,- заявил он.

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    •
  • Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»
  • Реакция СМИ на героический камбэк «МЮ» в манчестерском дерби
    •
  • 07/04
    • «Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили
  • 07/04
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
  • 06/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 06/04
    • Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна
  • 06/04
    • Клопп: Не буду рисковать Салахом
  • 05/04
    • Клопп: Именно так и должен выглядеть футбол
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров
    Подробный разбор
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти
  • Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера
    •
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    •
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Декаф Дерби»: «Реал» и «Атлетико» сыграли, думая о еврокубках
  • Мадридское дерби, не выявившее победителя — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не будет защищаться
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • 1,68
    •
  • Рискнем поставить на «Лос-Анджелес» в игре с «Вегасом»
  • «Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля
  • 2,05
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 19:47
    • Мане: Легко не будет обеим командам, но это наш шанс
  • 19:38
    • Фернандиньо: Легко не будет, но мы намерены биться до конца
  • 19:12
    • Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Борнмут»
  • 18:45
    • Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив»
  • 18:25
    • Марсьяль отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 18:12
    • Минасян назначен главным тренером сборной Армении
  • 17:44
    • Алекс пытался вернуться в «Спартак»
  • 17:33
    • Два игрока «Баварии» не сыграют против «Севильи» из-за травм
  • 17:16
    • Защитник «Ювентуса» пропустит ответный матч против «Реала»
  • «Нью-Йорк Сити» сохранит лидирующую позицию
  • «Нью-Йорк Сити» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз и ставки на матч чемпионата МЛС по футболу 12 апреля
    • 1,55Послезавтра в 02:00
  • 16:34
    • РФС разрешил «Амкару» играть в Перми
  • 15:45
    • «Казань Арене» предлагали крупную сумму за коммерческое название
  • Рецепт чемпионства для «Манчестер Юнайтед»
  • В чем команде Моуринью нужно прибавить, чтобы в следующем сезоне опередить «Манчестер Сити» в борьбе за титул
    • 14:42
  • 13:54
    • Безуглов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018
  • 13:49
    • Черчесов определился с составом на ЧМ-2018 на 85-90 процентов
  • 13:35
    • ФИФА задумалась о запрете аренды футболистов
  • 13:25
    • Увольнение Погребняка из «Динамо» признано незаконным
  • 13:18
    • Прядкин пока не получал обращений о трудностях от клубов
  • 13:13
    • «Локомотив» выполнил задачу на сезон, заявил Геркус
  • 13:05
    • ЦСКА и «Арсенал» рассудит немецкая бригада арбитров
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус