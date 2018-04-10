Кариус: Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом

Вратарь «Ливерпуля»рассказал, что чувствует в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Я просто радуюсь тому, что играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом. Для меня все складывается идеально», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Голкипер отметил, что попросил своих партнеров постоянно быть начеку, несмотря на домашнюю победу в первом матче со счетом 3:0.

«По матчу на "Энфилде" вы могли видеть, что игра может перевернуться очень быстро. Мы должны сохранять концентрацию в ответном матче, чтобы избежать этого и пройти дальше»,- заявил он.