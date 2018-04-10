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    Ди Франческо: «Барселона» на выезде не так мощна, как дома

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    Эусебио Ди Франческо
    На фото:Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», отметив, что шансы остаются даже после поражения со счетом 1:4 на выезде.

    «Хочу увидеть в матчах те же настрой и агрессию, которые вижу на тренировках.

    В последних поединках с "Барселоной" и "Фиорентиной" нам не хватало футбольного цинизма. Но такие вещи не купишь на трансферном рынке — их надо развивать.

    У нас есть свои ценности, которые мы обязаны уважать. Необходимо выложиться без остатка. У нас есть хороший шанс доказать, что мы оказались здесь не случайно.

    Так что надо думать о невозможном. Да, пока мы проигрываем в три мяча. Ситуация трудная, но мы должны хотя бы попытаться ее исправить.

    Мы создаем много опасных моментов, но не можем их реализовать. Это большая проблема, которая преследует нас с начала года. Но мы работаем над этим компонентом игры и стараемся улучшить его.

    Вы хотите, чтобы я сказал: "Мы не верим в свои силы"? Мы все понимаем, что будет нелегко, но у каждого из нас есть право верить. "Барселона" на выезде не так мощна, как дома, так что мы должны попытаться создать ей проблемы.

    Я часто слышу разговоры о менталитете победителей. Но согласитесь, в "Роме" этого менталитета давно не было.

    Его нужно развивать последовательной работой. Слова тут мало что значат. Надо много трудиться и раз за разом выдавать хорошие матчи.

    Давайте не будем забывать, что "Барселона" была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила.

    Против "Барселоны" будут играть все сильнейшие. Думать о дерби пока рано. Нужно сыграть с максимальной самоотдачей и не терять веры до финального свистка. Мы обязаны выложиться без остатка.

    Раджа Наингголан легко может играть за большой клуб. Но завтра ему надо это доказать. Такой возможности он ждал с тех пор, когда еще был ребенком.

    У него огромный потенциал. И вот идеальный шанс его продемонстрировать. За такую возможность он должен хвататься обеими руками.

    Я здесь никто. Я просто часть этого клуба. Пытаюсь передать свои идеи, убедить людей. Я стараюсь вкладывать в работу всю душу. Конечно, все мы ошибаемся. Но мне нужно свести число своих ошибок к минимуму.

    Вера в свои силы должна подпитывать нас. Нас может вдохновить домашний поединок с "Челси", мы тогда выиграли 3:0, и этот счет нас устроит завтра. Попробуем выдать такой же матч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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