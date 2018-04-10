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    «Динамо» сыграло за «Локо» и «Спартак». ЦСКА отдалился от первого места

    Реакция СМИ на поражение «армейцев» в дерби с «бело-голубыми»

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    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
    ЦСКА в домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Динамо» со счетом 1:2. На дубль Александра Ташаева «армейцы» смогли ответить единственным голом Федора Чалова. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Помощь «Локомотиву» и «Спартаку»

    Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин назвал победу «Динамо» в дерби с ЦСКА помощью столичным «Локомотиву» и «Спартаку».

    Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера «Рауш протащил мяч с середины своей половины поля до середины чужой, вовремя нашел пасом Панченко, который развернул результативный "веер" до Ташаева. Хавбек уложил мяч в дальний угол ударом, которые принято называть бильярдными.

    Сразу после перерыва "Динамо" буквально поставило армейской обороне мат в два хода, когда Евгений Луценко повторил рейд Рауша (только по левой бровке), а Ташаев замкнул прострел, не имея вообще никакого сопротивления. Такому развитию событий могли бы позавидовать даже Аарон Рэмси и тезка Ташаева Ляказетт: ведь они свои дубли в ворота ЦСКА оформляли уже в тот момент, когда соперник сумел ответить своим голом.

    Возможно, Виктор Гончаренко не совсем правильно расставил акценты, отведя Головину в дерби с "Динамо" чуть больше получаса игрового времени. Рассчитывать на крупную победу в ответном поединке с "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы — практически утопия, а вот в борьбе за тройку призеров и путевку в Лигу чемпионов у ЦСКА были весьма неплохие шансы. И Головин здесь явно пригодился бы в большей степени.

    Без особых проблем удержав победный счет, команда Дмитрия Хохлова не только улучшила свое положение в турнирной таблице, но и здорово подсобила двум другим московским клубам. Теперь борьба за чемпионский титул рискует превратиться в дуэль "Локомотива" и "Спартака". А питерский "Зенит" и "Краснодар" могут поднять головы в битве за третью путевку в Лигу чемпионов», — подчеркивает Прокудин.

    ЦСКА не нужна Лига чемпионов

    Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев проанализировал необычное решение Виктора Гончаренко и пришел к выводу, что Лига чемпионов сейчас находится не в приоритете у «красно-синих».

    «Головин не вышел в стартовом составе против "Динамо" (а отрезок матча с его участием ЦСКА, на секундочку, выиграл 1:0) – но наверняка выйдет против "Арсенала". При том что в четверг перед ЦСКА вряд ли будет стоят реальная спортивная задача.

    И какой напрашивается вывод? У клуба поменялся приоритет. Все последние годы важнейшей из его задач было проникновение в Лигу чемпионов. Читайте, – заработок из ее премиального фонда. Теперь это дело может, получается, и подождать. А главным пунктом в повестке дня значится продажа Головина. На максимально выгодных условиях. Ради чего, собственно, и надо в повторном соприкосновении со знатным "Арсеналом" еще раз показать товар во всей его красе.

    Что ж, за Головина, наверное, можно получить сумму большую, чем реально достижимые премиальные от Лиги чемпионов. Остается посочувствовать клубу, оказавшемуся в столь стесненных обстоятельствах. И вынужденному делать столь неординарный выбор.

    А между тем: "Краснодар", если удержит в себе тонус и драйв, явленные в матче с "Зенитом", вполне способен лигочемпионскую путевку у ЦСКА и увести», — считает Цыбанев.

    Плевок в протянутую руку

    Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов уделил особое внимание моменту, в котором Ахмед Муса отказался пожать руку Виктору Гончаренко.

    «Спартак» подтвердил чемпионские амбиции Реакция прессы на уверенную победу «Спартака» над «Анжи» «В ЦСКА часто говорят о семье. Руководители, тренеры, футболисты. Да тот же Муса, вернувшись в Москву, выдал проникновенную тираду: "здесь семья, ощущаешь чувство локтя, можешь положиться на людей".

    Наверное, это действительно так. Тем удивительнее поступок Ахмеда. Уж от кого, но от него такого никто не ждал. Человек был всегда на позитиве, даже когда что-то не получалось, он улыбался. Повзрослел и зачерствел? Может быть. Но в настоящей семье так в любом случае не делают. Есть вопросы – решают внутри, а на людях один за всех и все за одного.

    Это ведь не техническая заминка, это показное игнорирование протянутой руки. Гончаренко даже развернулся и держал ладонь несколько секунд. И когда игрок молча сел на скамейку, тренер подошел к нему и высказал все, что думает. Говорят, что выражения были жесткими. Но, опять же, адресованы они были лично Мусе. Тогда как на публике Гончаренко сказал о "внутреннем семейном".

    Но помимо чувства благодарности у Мусы, как у профессионала, должно быть четкое понимание, что ЦСКА борется за жизненно важную для себя Лигу чемпионов. И любая сумятица, способная повлиять на внутреннее состояние команды, сейчас даже страшнее поражения в одном конкретном матче.

    ЦСКА как был третьим, так и остался, у него еще и матч в запасе по сравнению с "Краснодаром" и "Спартаком". Но ведь важнейшие игры – впереди», — замечает Зеленов.

    Первый в карьере дубль

    Автор «Чемпионата» Олег Лысенко напомнил, что Александр Ташаев оформил первый во взрослой карьере дубль, а также подчеркнул, что Кирилл Панченко вжился в роль плеймейкера.

    Сохранили лидерство. Фарфан принес «Локомотиву» три очка СМИ – о победе «железнодорожников» над «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России «Совершенно точно на всю жизнь запомнит это дерби Ташаев. "Одинарные" голы в его карьере были, дублей – ещё нет. В начале второго тайма Александр это упущение исправил, чему в немалой степени поспособствовал Луценко.

    В бытность "армейцем" Кирилл Панченко исполнял разнообразные игровые поручения Леонида Слуцкого, но в такой роли "армейская" публика увидела его впервые. Не имея возможности "заказать" классного, дорогостоящего плеймейкера у руководства, Дмитрий Хохлов взялся "лепить" его из… своего лучшего нападающего.

    И довольно далеко в этом направлении продвинулся. На "Песчанке" Панченко приятно удивил широтой своего игрового диапазона и стал одним из ключей "Динамо" к успеху. Именно он выступил посредником между Раушем и Ташаевым в первой результативной атаке вечера.

    В концовке бело-голубым пришлось пережить несколько противных минут. Но выстояли, отбились. И это не тот случай, когда уместно уничижительное словечко "отскочили". Справедливее будет сказать – заслужили. И не только настроем – с движением у "Динамо" в этот раз тоже был порядок. Но главное, с мыслью. Умного футболиста Хохлова это обстоятельство должно было порадовать не меньше цифр на табло», — отмечает Лысенко.

    Что принесет очередное столичное дерби?ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 апреля
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