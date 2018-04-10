Черчесов определился с составом на ЧМ-2018 на 85-90 процентов

Главный тренер сборной Россиисообщил, что состав национальный команды на чемпионат мира определен на 85-90 процентов.

«Есть основные, не основные… Есть качества футболистов. Задача – чтобы этот футболист был не просто сам по себе хороший, а в данный момент хороший. Чемпионат мира уже сейчас, а не через какое-то время. Поэтому у нас есть определенный костяк. Другое дело – в каком они состоянии. Иногда футболисты, которых ты хочешь видеть в составе, просто не готовы. Они не могут играть.

Черчесов не видит причин менять систему "осень-весна"

Из того состава, что сейчас был… Было вызвано 24 игрока. 85-90 процентов должны быть на чемпионате мира», — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди».