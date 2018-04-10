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    Черчесов определился с составом на ЧМ-2018 на 85-90 процентов

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что состав национальный команды на чемпионат мира определен на 85-90 процентов.

    «Есть основные, не основные… Есть качества футболистов. Задача – чтобы этот футболист был не просто сам по себе хороший, а в данный момент хороший. Чемпионат мира уже сейчас, а не через какое-то время. Поэтому у нас есть определенный костяк. Другое дело – в каком они состоянии. Иногда футболисты, которых ты хочешь видеть в составе, просто не готовы. Они не могут играть.

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    Из того состава, что сейчас был… Было вызвано 24 игрока. 85-90 процентов должны быть на чемпионате мира», — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди».

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