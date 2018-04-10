Черчесов не видит причин менять систему «осень-весна»

Главный тренер сборной Россиизаявил, система «осень-весна» не является причиной травм, полученных игроками из российских клубов.

«Часто говорят "осень-весна". Бала бы другая схема, мы также начинали в марте, как и сейчас. Была другая система, были те же морозы в ноябре, снег. Я это как тренер пережил, и как футболист в свое время.

Что касается травм, то клубы, которые играют в еврокубках, имеют тройную нагрузку. Последнюю травму получил Джано Ананидзе. Там было великолепное поле в Тбилиси. При чем тут поле?

Черчесов рассказал, как относится к критике

Ари получил травму на моих глазах тоже на хорошем поле. Зобнин получил травму на великолепном поле в Венгрии. Джикия получил травму, когда левой ногой отдавал пас. Я думал, что там хотя бы опорная нога...», — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди».