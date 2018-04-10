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    Черчесов не видит причин менять систему «осень-весна»

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, система «осень-весна» не является причиной травм, полученных игроками из российских клубов.

    «Часто говорят "осень-весна". Бала бы другая схема, мы также начинали в марте, как и сейчас. Была другая система, были те же морозы в ноябре, снег. Я это как тренер пережил, и как футболист в свое время.

    Что касается травм, то клубы, которые играют в еврокубках, имеют тройную нагрузку. Последнюю травму получил Джано Ананидзе. Там было великолепное поле в Тбилиси. При чем тут поле?

    Черчесов рассказал, как относится к критике

    Ари получил травму на моих глазах тоже на хорошем поле. Зобнин получил травму на великолепном поле в Венгрии. Джикия получил травму, когда левой ногой отдавал пас. Я думал, что там хотя бы опорная нога...», — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди».

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