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    Капелло рад видеть в сборной России тех же игроков, которых вызывал сам

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    Фабио Капелло
    На фото:Фабио Капелло
    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о работе с командой.

    «Я добился хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, хотя до этого не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф. Но перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков.

    Через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! Тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но русские все равно решили меня уволить.

    Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру

    Я уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за вашей командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень-очень сильна», — приводит слова Капелло «Спорт-Экспресс».

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