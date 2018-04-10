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    «Болтон Уондерерс» — «Миллуолл»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Болтон Уондерерс — Миллуолл (10.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Болтон
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    •  Болтон Уондерерс — Миллуолл22:00
    В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Болтон Уондерерс» — «Миллуолл».

    Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Болтон Уондерерс» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Миллуолл»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Болтон Уондерерс» — «Миллуолл». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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