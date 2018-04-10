Безуглов оценил шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018

Врач сборной Россиирассказал о шансах защитника «Спартака»восстановиться после разрыва крестообразных связок колена к началу чемпионата мира.

«Шансы есть всегда. Ему надо дать спокойно восстановиться. Были случаи, когда и за четыре месяца игроки восстанавливались. Все будет зависеть от функционального состояния. Потому что колено в обычной жизни и во время тренировок – две разные ситуации.

Все мы рассчитываем, ждем. Контакт с ним держим. Будем только рады. Зависит же еще и от психологического настроя.

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Васин сейчас находится на реабилитации не в России, все идет своим чередом. Кокорин травмировался еще позже. Как показывает статистика РФПЛ, за 2017-2018 гг. было 17 травм крестов. Все восстанавливаются в срок от пяти до семи месяцев. Поэтому вероятность чуда все могут сами оценить. Быстрее, чем за 4,5 месяца, никто не возвращался к занятиям к общей группе», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».